Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do .

Функция, созданная совместно с сервисом напоминаний Any.do, называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания») и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.

Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.

Ранее сообщалось о тестировании разработчиками WhatsApp новой функции, позволяющей автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.