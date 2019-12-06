Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительственную комиссию два законопроекта Минэкономразвития, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает «Российская газета» . Первый из них предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России, во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.

Сейчас пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы. В случае утверждения проекта «неприкосновенными» станут: страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсия, пенсия по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособие по временной нетрудоспособности.

Авторы законопроекта оставляют возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов — задолженность по ЖКХ, обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. Но долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

Так, у пенсионера останется прожиточный минимум даже если у него есть долги по ЖКХ. Также должен оставаться прожиточный минимум и от зарплаты после взыскания долгов — предлагается внести поправки в Трудовой кодекс.