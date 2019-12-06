Минэкономразвития нашло способ повысить показатель инвестиций в основной капитал в финансовой и страховой сферах за счет изменения методики расчета, пишут «Известия» .

Минэкономразвития нашло способ повысить показатель инвестиций в основной капитал в финансовой и страховой сферах за счет изменения методики расчета, пишут «Известия» .

Минфин направил в Банк России письмо, где указывается, что МЭР предлагает скорректировать показатель вложений 2017 года не только на уровень инфляции, но и на темпы роста технологической сферы. Таким образом ведомство рассчитывает увеличить целевой показатель финансовой и страховой отраслей 2024 года сразу на 70%.

В документе указывается, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ при определении показателя инвестиций в основной капитал будут учитывать данные только тех финансовых и страховых организаций, которые вкладываются в ИКТ (информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование) и ОИС (объекты интеллектуальной собственности), — компаний, которые встали на путь диджитализации.

Также Минфин поддержал предложение Минэкономразвития изменить методику расчета целевого показателя инвестиций в технологии и интеллектуальную собственность. На данный момент по этому направлению планируется достичь цели в 120 млрд рублей. За отправную точку принимается показатель 2017 года (88 млрд рублей, индексированные на инфляцию). Предполагается, что в 2018—2024 годах среднегодовые темпы роста должны составить 5,5%. Кроме индексации на инфляцию показатель 2017 года нужно скорректировать еще и на темпы роста 8% технологического сектора, что позволит превысить целевой показатель 2024 года на 85 млрд рублей, доведя его до 205 млрд рублей.

При этом Минфин не поддержал другое предложение Минэкономразвития — снизить уровень вложений в сферы, не относящиеся к ИКТ и ОИС (инвестиции в недвижимость, землю, транспорт и пр.), до 100 млрд в 2024 году.

По мнению экспертов, Минэкономразвития увидело, что показатель инвестиций в основной капитал в ИКТ и ОИС в финансовой и страховой сферах без всяких стимулов растет достаточно быстро. Логично, что для облегчения себе задачи по достижению целевых значений в 25% к 2024 году ведомство хочет перераспределить их в пользу наиболее динамично развивающихся сегментов. Для банков сейчас вопрос стоит так: вкладывайся в «цифру» и дистанционное обслуживание или уходи с рынка, считают эксперты.