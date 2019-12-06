Взыскание долгов с пенсий необходимо ограничить, однако также нужно решить вопрос с выдачей кредитов пенсионерам, сообщил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Об этом пишет РБК .

По его словам, надо внимательные подходить к вопросу выдачи кредитов пенсионерам и тщательно выбирать поручителей. «Как тогда с этой группой людей (пенсионерами. — Прим. ред.) иметь какие-то кредитные обязательства? Кто-то тогда должен выступать поручителем по кредитам. Вопрос серьезный», — добавил он.

Член комитета Совета федерации по социальной политике Александр Варфоломеев сообщил, что поддержал бы идею ограничить взыскание долгов с пенсионеров. «Я бы, конечно, выступил за то, чтобы пенсии не подвергались таким испытаниям. И я за то, чтобы ограничить взыскание долгов с людей, которые получают пенсию. У нас и так люди сложно живут», — сказал Варфоломеев.

Ранее Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительственную комиссию документы, которые должны ограничить взыскание долгов по кредитам с пенсий.