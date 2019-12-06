Транскапиталбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «ТКБ. Пополняемый» (на 181, 540 и 900 дней) составит 6,15—6,25% (ранее — 6,45—6,55%), а «ТКБ. Управляемый» (на 540 дней) — 5,95% годовых (вместо 6,25%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются в конце срока.

«ТКБ. Постоянный доход» (на 370, 720 и 1 110 дней) открывается под 6,5—6,8% годовых (прежде — под 6,8—7,1%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма всех депозитов — 50 тыс. рублей.

При предъявлении пенсионного удостоверения, а также при оформлении онлайн действуют повышенные процентные ставки.