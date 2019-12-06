«Тинькофф» запускает первое в России суперприложение «Суперапп», которое будет решать практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла, сообщает пресс-служба компании.



«Суперприложение «Тинькофф» — следующий этап развития мобильного приложения «Тинькофф», которое уже сейчас объединяет в себе классический онлайн-банкинг и другие финансовые услуги, а также лайфстайл-сервисы «Тинькофф» в разных сферах жизни», — говорится в релизе.

По мере развития суперприложение, отмечают в компании, объединит в себе сразу сотни функций, сервисов и услуг от «Тинькофф» и его партнеров — ведущих российских компаний. Оно будет строиться на базе экосистемы «Тинькофф» и существенно расширит ее возможности — к 2023 году экосистема объединит более 20 млн человек (сейчас 10 млн клиентов), рассчитывают в группе.

«Суперапп» с сегодняшнего дня уже доступен части пользователей для iOS (версия 5.0 мобильного приложения Тинькофф). В ближайшие дни он будет раскатан на всех пользователей iOS, а затем и для Android.



В первой версии суперприложения появятся четыре новых направления — «Здоровье», «Красота», «Квесты» и «Клининг». «Клиенты «Тинькофф» прямо в мобильном приложении смогут записаться на прием к врачу (в частные и государственные клиники) в разных городах России, в салоны красоты, на квесты или заказать уборку. Также до конца 2019 года появятся такие направления как «Цветы» и «Косметика», в которых можно будет купить косметические товары и заказать доставку цветов», — говорится в сообщении.

Суперприложение будет персонализированным. Фактически каждый клиент будет видеть свое личное приложение со своей собственной адаптивной структурой и сервисами — в зависимости от того, какими из них он обычно пользуется и что ему нужно в конкретный момент.



«Искусственный интеллект будет предугадывать, например, какая потребность у человека есть прямо сейчас — в зависимости от места, времени, последних транзакций и десятков других факторов. И будет сам сходу предлагать варианты, как удовлетворить ее, опережая его действия и экономя его время», — пояснил старший вице-президент «Тинькофф» Артем Яманов.



Управлять всеми сервисами суперприложения можно будет через голосового помощника Олега, который станет для пользователя полноценным персональным финансовым консьержем. Клиент сможет получить любую услугу в рамках суперприложения, вызвав Олега и дав ему инструкции. Сам Олег также будет заранее знать финансовый и потребительский профиль клиента, его привычки и предпочтения. Таким образом он сможет предугадывать его намерения и запросы, экономя время и ресурсы клиента.