Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бывшего совладельца банка «Донинвест» Александра Григорьева на определение о привлечении его к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, говорится в материалах суда.

Заявитель обжаловал в апелляционной инстанции определение Арбитражного суда Ростовской области от 13 июля, когда суд привлек к ответственности его, председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее первого заместителя Светлану Гуленкову. Суд приостановил рассмотрение заявления АСВ в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами банка. В то же время арбитраж отказал в требовании о привлечении к ответственности еще 14 менеджеров организации.

Уголовное дело в отношении бывшего совладельца банков «Западный» и «Донинвест» Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений свыше 2,18 млрд рублей с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу. По версии следствия, в 2013–2014 годах в Москве и Ростове-на-Дону фигуранты дела с помощью поддельных документов оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, зарегистрированным на подставных людей, а также незаконно продали не принадлежащее им здание в Симферополе. В результате банкам «Западный» и «Донинвест» причинен ущерб в размере более 2,18 млрд рублей. В целях обеспечения возмещения вреда наложен арест на имущество стоимостью свыше 2,52 млрд рублей, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Арбитражный суд Ростовской области 16 декабря 2014 года удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банка «Донинвест» банкротом.