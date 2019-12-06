Холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ), единственный акционер НПФ «Сафмар», направит полученные от него дивиденды на выкуп части активов, входящих в рисковый портфель пенсионных накоплений фонда. Об этом «Коммерсанту» рассказали четыре источника. По словам одного из них, на дивиденды направят 2,8 млрд рублей.

Ранее Московская биржа объявила, что с 20 декабря из базы расчета индекса Мосбиржи исключаются акции компаний «Русснефть», «Сафмар Финансовые инвестиции» и «М.Видео». По словам нескольких источников, близких к индексному комитету, бумаги перестали соответствовать формальным критериям, предъявляемым к акциям, входящим в индекс.

НПФ «Сафмар» обладает крупными пакетами акций «Русснефти» и материнского холдинга. Участие в индексе позволяло фондам держать в этих бумагах до 40% портфеля накоплений. После изменения индекса эта доля не должна превышать 10% (для высокорисковых активов). Но «Сафмар» уже владеет крупным пакетом акций Объединенной вагонной компании, облигациями «Стройжилинвеста», а также ипотечными сертификатами участия (ИСУ). По расчетам издания, доля высокорисковых бумаг достигнет 12%. Таким образом, 20 декабря у фонда может возникнуть пассивное нарушение — превышение рискового лимита.

По словам двух собеседников, СФИ направит дивиденды на выкуп облигаций «Стройжилинвеста» (СЖИ), а недостающие средства (не менее 1 млрд рублей) добавят из средств СФИ.

По расчетам «Коммерсанта», выкупа облигаций СЖИ с баланса фонда будет недостаточно для того, чтобы полностью избежать пассивного нарушения. Эту оценку подтверждают два источника издания. По их словам, вскоре фонд планирует избавиться и от ИСУ.