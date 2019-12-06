Операторы связи просят дать им полномочия блокировать абонентов, которых они подозревают в мошенничестве, чтобы решить проблему мошеннических звонков клиентам банков. Об этом пишет «Коммерсант» .

Так, на прошлой неделе на Х Международном форуме Antifraud Russia специалистами банковской отрасли, операторами связи, сотрудниками правоохранительных органов и экспертами по информационной безопасности обсуждались меры, которые могут защитить клиентов банков от мошеннических звонков с использованием социальной инженерии.

Как отметил руководитель направления департамента гарантирования доходов «Ростелекома» Федор Куц, операторы могут выявлять мошеннические звонки, однако не могут их блокировать самостоятельно. Оператор связи обязан представлять услуги 24/7, и поэтому если блокировка произойдет, то в суде в споре с клиентом он проиграет, пояснил Куц. То же касается случаев, когда мошеннические звонки идут с арендованной номерной емкости у оператора связи, который может заблокировать абонента только после получения документов от правоохранительных органов. Наделение операторов связи подобными полномочиями могло бы стать решением проблемы.

В Минкомсвязи сообщили изданию, что поправки к законодательству министерство разрабатывает совместно с другими федеральными органами. ЦБ намерен защищать клиентов банков с помощью просвещения населения о правилах кибербезопасности.

Эксперты видят решение проблемы в использовании биометрии. Так, поведенческая биометрия позволяет не просто вычислить, кто именно вошел, но и определить, действует ли человек по своей воле или под диктовку мошенников. Фотобиометрия применяется в случае нестандартных операций, например неожиданного закрытия вклада или же неожиданного перевода средств в другой банк — если операция вызывает сомнения, система предлагает клиенту сфотографироваться, фото сравнивается с имеющимся в базе, и операция либо подтверждается, либо отклоняется. Голосовая биометрия может использоваться для подтверждения личности клиента, но уже при общении с кол-центром.