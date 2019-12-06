Новикомбанк 9 декабря открыл новый операционный офис в Челябинске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: пр-т Ленина, 48.



Офис обслуживает сотрудников предприятий и юридических лиц.

«Новый офис Новикомбанка будет предоставлять широкую линейку розничных продуктов и услуг работникам предприятий «Ростеха», — говорится в релизе банка.

Для удобства сотрудников на территориях предприятий-клиентов, будут установлены банкоматы банка. При этом наличные можно снимать в любом банкомате страны в любом количестве. Субъектам малого и среднего предпринимательства Новикомбанк предоставит широкий спектр банковских услуг — от кредитования и банковских гарантий до финансирования экспортно-импортных операций.

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