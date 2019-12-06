Минкомсвязь и МВД готовят новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей через портал госуслуг, пишет «Коммерсант» . Прежде всего новый сервис даст возможность потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и историей автомобиля. После этого на портале госуслуг можно сформировать электронный договор купли-продажи, который автоматически заполняется данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Заверяется ДКП простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет.

Как рассказал заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин, техническая отладка сервиса уже началась. На первом этапе новый сервис будет доступен только физлицам. Официально срок его запуска власти не называют, но, по данным издания, речь идет о 2020 годе.

По мнению экспертов, появление электронных ДКП — большой шаг вперед, но вопрос в реализации. Заключение сделки купли-продажи предполагает передачу или перевод денег за автомобиль и должно фиксироваться в ДКП, чтобы избежать случаев мошенничества. В системе электронных паспортов уже разработан прототип сервиса, позволяющий защитить приобретателя от мошенничества, предыдущего собственника отключат от доступа к электронному ПТС сразу после завершения сделки. Нечто похожее должно быть и в новом сервисе на портале госуслуг, говорят эксперты.