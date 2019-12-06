Текущие ипотечные ставки в ряде российских банков уже находятся на уровне плановых показателей 2020 года, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по нацпроектам. Он отметил, что ставка в 8,7% — это неплохо.

«Мы поставили целевое значение ипотечных ставок, видим, что благодаря сложившейся экономической ситуации, действиям правительства и Центрального банка эта ставка снижается. Несмотря на то, что, по данным Банка России, среднегодовая ставка за первые три квартала составила 10,18% годовых, текущие ипотечные ставки в ведущих банках уже находятся на уровне целевых показателей 2020 года — 8,7%. Это, конечно, неплохо», — заявил Медведев.