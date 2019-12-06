Клиентам Промсвязбанка стала доступна возможность открывать счета через смарт-кассы «Штрих-М» с предустановленным приложением «PSB Мой бизнес». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Пользователи онлайн-касс смогут подать заявку на открытие расчетного счета в банке непосредственно со своего кассового устройства. После подачи заявки клиенту будет зарезервирован счет, и с ним свяжется менеджер банка, чтобы подобрать программу обслуживания и назначить время для встречи для подписания готовых документов.

Также пользователям онлайн-касс будут доступны функции мобильного приложения: оформление платежей, создание шаблонов, перевод средств между своими счетами, контроль движения финансов, остатков и оборотов, формирование выписок, аналитика с графиками и статистикой по контрагентам, проверка надежности контрагента по системе «Светофор». Также через кассу можно оформить в банке кредит и депозит, подать заявку на эквайринг, подключить корпоративные карты и онлайн-бухгалтерию.