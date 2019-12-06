Четверть работодателей в России планируют повышать зарплату сотрудникам в 2020 году, выяснил портал «Работа.ру».

«Уверенность в повышении зарплат работникам российских компаний выразили 25% опрошенных работодателей. При этом 35% респондентов ответили, что их компании не планируют увеличивать оклад персонала. 40% представителей российских компаний не смогли дать однозначного ответа», — говорится в исследовании.

В то же время среди работников повышения зарплаты в новом году ожидают лишь 19% опрошенных. Еще 36% уверены, что их работодатель не будет повышать зарплаты в 2020 году, а 45% затруднились с ответом.

Для сравнения «Работа.ру» приводит результаты прошлогоднего исследования: в конце 2018-го планы по повышению зарплат в 2019 году отметили только 18% российских работодателей, а 56% респондентов тогда не собирались увеличивать зарплаты персонала (26% опрошенных не смогли дать однозначного ответа).

«Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», — прокомментировал заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Напомним, в ноябре этого года портал сообщал, что размер зарплаты большинства (57%) россиян не изменился с начала 2019 года; повышение заработка отметили 25% респондентов, а 18% заявили о снижении уровня оплаты труда.



«Работа.ру» — сервис для поиска работы и сотрудников (массового и линейного персонала). В последнем исследовании приняли участие 1 тыс. представителей российских компаний, а также более 4 тыс. сотрудников компаний из всех регионов России.