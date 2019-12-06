С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств или денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение таких средств. Об этом проинформировала Федеральная таможенная служба РФ.

Как поясняется, соответствующее решение коллегии Евразийской экономической комиссии (постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС) подготовлено в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 («Курьеры наличных») Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран — участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

В ФТС указывают, что представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы документы, оформляемые кредитными организациями при совершении гражданами конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).



В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов не допускается.