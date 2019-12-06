Физлица в ноябре купили на Московской бирже акций на 21,7 млрд рублей, а всего с начала 2019 года — на 54, млрд рублей, сообщается в подготовленном торговой площадкой обзоре «Индикатор индивидуальных инвестиций» за ноябрь, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Эксперты биржи связывают это со снижением ключевой ставки ЦБ и, как следствие, банковских ставок по вкладам на фоне роста российского рынка акций к историческим максимумам.

«В ноябре физические лица купили акций российских компаний, обращающихся на Мосбирже, на 21,7 миллиарда рублей. Наибольший приток произошел на неделе с 11 по 17 ноября и составил 13,8 миллиарда рублей», — говорится в документе. Биржа фиксирует рекордный приток частных инвесторов: на конец ноября 2019 года 3,5 млн частных инвесторов имели счета на бирже, из более 1,57 млн пришли на финансовый рынок только в этом году.

Физические лица активно участвуют в торгах на фондовом рынке: более 322 тыс. человек совершили хотя бы одну сделку в ноябре 2019 года, около 70 тысяч осуществляют операции каждый день.

В ноябре рекордный приток средств физических лиц на рынок сопровождался исторически рекордным уровнем открытия счетов (плюс 273 тыс. за месяц) и рекордной долей активности клиентов (322 тыс. человек совершили хотя бы одну сделку), отмечают они. Основные покупки частных инвесторов пришлись на наиболее ликвидные акции: «Газпром» , Сбербанк , «Норникель» , «Сургутнефтегаз» .