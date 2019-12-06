Акционеры стали обходиться российским компаниям намного дороже, чем держатели долгов, сообщает РБК . Премия за инвестиции в российские акции увеличилась до рекордных уровней как минимум с 2015 года: в 2018–2019 годах она составила 8–10%, хотя исторически находилась на уровне 5–6%, сообщил главный стратег Сбербанка по рынку акций Андрей Кузнецов.

Как следует из данных Сбербанка за пять лет, с начала 2019 года премия выросла до 9,1% с 8,7% в 2018 году. Премия отражает разницу между стоимостью акционерного и долгового капитала для российских компаний, пояснил Кузнецов. По его словам, такая высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний и в этой ситуации для компаний более логичным выглядит выкуп акций с рынка и замещение дорогого акционерного капитала дешевым долговым.

Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов. Одновременно стала увеличиваться стоимость долгового капитала, однако ЦБ поступательно снижал ключевую ставку, и доходности облигаций довольно быстро нормализовались. Но акционерный капитал почти не подешевел.

Как объясняет Владимир Потапов из «ВТБ Капитал Инвестиции», в последние два года стоимость долгового финансирования снижалась намного быстрее, чем стоимость акционерного капитала, которая складывается из стоимости долгового капитала и надбавок за риск. То есть речь идет о росте именно той самой надбавки за риск по сравнению с размещением долговых бумаг.

Стоимость акционерного капитала всегда выше стоимости долгового, указывает руководитель департамента рынков акционерного и заемного капитала Sova Capital Алина Сычева: при размещении облигаций компания обязуется выплатить покупателю «тело» долга и проценты, а при покупке акций никто не дает гарантий ни на выплату дивидендов, ни на возвратность вложений.

Также на рост доходности акционерного капитала в этом году повлияло увеличение дивидендных выплат, отмечает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Когда эффекты от политики ЦБ и роста дивидендов будут исчерпаны, премии вернутся к равновесному уровню, ожидает она.