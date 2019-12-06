Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста.
Акционеры стали обходиться российским компаниям намного дороже, чем держатели долгов, сообщает РБК. Премия за инвестиции в российские акции увеличилась до рекордных уровней как минимум с 2015 года: в 2018–2019 годах она составила 8–10%, хотя исторически находилась на уровне 5–6%, сообщил главный стратег Сбербанка по рынку акций Андрей Кузнецов.
Как следует из данных Сбербанка за пять лет, с начала 2019 года премия выросла до 9,1% с 8,7% в 2018 году. Премия отражает разницу между стоимостью акционерного и долгового капитала для российских компаний, пояснил Кузнецов. По его словам, такая высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний и в этой ситуации для компаний более логичным выглядит выкуп акций с рынка и замещение дорогого акционерного капитала дешевым долговым.
Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов. Одновременно стала увеличиваться стоимость долгового капитала, однако ЦБ поступательно снижал ключевую ставку, и доходности облигаций довольно быстро нормализовались. Но акционерный капитал почти не подешевел.
Как объясняет Владимир Потапов из «ВТБ Капитал Инвестиции», в последние два года стоимость долгового финансирования снижалась намного быстрее, чем стоимость акционерного капитала, которая складывается из стоимости долгового капитала и надбавок за риск. То есть речь идет о росте именно той самой надбавки за риск по сравнению с размещением долговых бумаг.
Стоимость акционерного капитала всегда выше стоимости долгового, указывает руководитель департамента рынков акционерного и заемного капитала Sova Capital Алина Сычева: при размещении облигаций компания обязуется выплатить покупателю «тело» долга и проценты, а при покупке акций никто не дает гарантий ни на выплату дивидендов, ни на возвратность вложений.
Также на рост доходности акционерного капитала в этом году повлияло увеличение дивидендных выплат, отмечает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Когда эффекты от политики ЦБ и роста дивидендов будут исчерпаны, премии вернутся к равновесному уровню, ожидает она.
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