Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «РЕСО Кредит» на уровне «ruBBB». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высоким качеством активов, значительным запасом капитала и ликвидности, хорошими показателями рентабельности, а также приемлемой оценкой качества корпоративного управления», — отмечается в релизе агентства.

Аналитики поясняют, что слабые рыночные позиции отражают узкую специализацию и ограниченный масштаб бизнеса банка. Большая часть активов представлена вложениями в ценные бумаги. Банк выполняет функцию казначейства группы компаний «РЕСО», при этом традиционный банковский бизнес практически отсутствует (розничный кредитный портфель формировал только 0,3% валовых активов на 1 октября 2019 года, корпоративный кредитный портфель отсутствует; на расчетно-кассовом обслуживании менее 50 корпоративных клиентов). Повышенная концентрация кредитных рисков обусловлена вложениями в ценные бумаги.

Буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать обесценение более чем 40% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов, нормативы достаточности капитала поддерживаются на высоком уровне. Банк демонстрирует хорошие показатели операционной эффективности и умеренно высокие показатели рентабельности бизнеса. Вместе с тем отмечается тенденция к стагнации доходов вследствие снижения ставок банковского и облигационного рынков, при этом 49% чистой прибыли банка за девять месяцев текущего года сформировано за счет операций с ценными бумагами и их переоценки.

Почти 83% валюты баланса представлено вложениями в ценные бумаги, качество портфеля оценивается как высокое. Также отмечается высокая надежность средств, размещенных на рынке межбанковского кредитования и на корреспондентских счетах (почти 14% активов размещено в Банке России и НКЦ).

Запас высоколиквидных активов банка покрывает потенциальный досрочный отток 45% привлеченных срочных средств; привлеченные средства срочностью свыше 30 дней полностью покрыты ликвидными активами. Основу фондирования банка составляют средства юрлиц, при этом агентство отмечает их повышенную волатильность вследствие высокой зависимости ресурсной базы от динамики средств крупнейшей группы кредиторов. Стоимость ресурсной базы банка при фондировании преимущественно расчетными счетами оценивается как приемлемая. Банк имеет доступ к источникам дополнительной ликвидности в рамках операций РЕПО.



В числе прочего в релизе «Эксперт РА» говорится, что «уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, недостаточен для достижения долгосрочных целей и укрепления конкурентных позиций в перспективе нескольких лет».

