Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла 4,5 млрд долларов, сообщает Минфин России.

«Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти [The Law Debenture Trust Corporation plc — доверительный управляющий по евробондам]», — заявили в Минфине.

В 2013 году Россия купила украинские евробонды на 3 млрд долларов за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако новое правительство страны отказалось возвращать долг.

В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который обязал Украину выплатить 3 млрд долларов в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Киев это решение обжаловал. Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить, однако постановил провести отдельный судебный процесс по одному из аргументов, согласно которому Украина выпустила евробонды под давлением РФ.

В конце 2018 года обе стороны подали апелляции в Верховный суд Великобритании. Россия оспаривает решение об отдельном рассмотрении довода о давлении, а Украина — отказ в рассмотрении остальных своих аргументов. Слушания пройдут 9—12 декабря.