Нетто-приток инвестиций в паевые инвестиционные фонды в III квартале 2019 года увеличился в четыре раза относительно предыдущего квартала и достиг 278 млрд рублей, став максимальным за 5,5 года. Такие данные «Обзора ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» приводятся в сообщении пресс-службы ЦБ.

Закрытые ПИФы обеспечили 88% прироста инвестиций, еще 10% пришлось на открытые фонды. Чистый приток средств в ОПИФы, ориентированные на работу с физическими лицами, в III квартале был в пять раз выше, чем в предыдущем квартале, и составил 28,1 млрд рублей.

Инструменты инвестирования, предлагаемые паевыми фондами, продолжают вызывать интерес у розничных инвесторов, констатируют в Центробанке. Общее число владельцев инвестиционных паев ПИФов составляет 1,8 млн, что на 3,7% (63 тыс.) больше, чем в предыдущем квартале, причем основной прирост пришелся на открытые и биржевые ПИФы: 79% и 20% соответственно.

В III квартале доходность всех типов фондов, кроме биржевых ПИФов, снизилась относительно предыдущего квартала, но по-прежнему превышает темп роста потребительских цен. Доходность ОПИФов уменьшилась (до 8,4% годовых) в связи с более скромной по сравнению с предыдущим кварталом динамикой рынков акций , корпоративных и государственных облигаций . При этом доходности пяти крупнейших ОПИФов, на которые приходится почти треть стоимости чистых активов и четверть владельцев инвестиционных паев открытых фондов, были выше среднего значения.

На длительном горизонте результаты инвестирования ПИФов показывают стабильную динамику. По мере накопления у владельцев паев ПИФов опыта прохождения краткосрочных спадов доходностей их влияние на отток средств, возможно, будет ослабевать. Вероятное продолжение снижения ставок по депозитам может способствовать росту инвестиций в ПИФы — как за счет прихода новых владельцев паев, так и за счет увеличения вложений текущих клиентов.



Клиенты ОПИФов в основном выбирают консервативные стратегии, доходность которых менее волатильна, указывают в ЦБ. Более половины (51%) стоимости чистых активов ОПИФов пришлось на фонды, инвестирующие преимущественно в российские облигации. Однако за последние два года аппетит владельцев инвестиционных паев к риску вырос: доли фондов акций и смешанных инвестиций заметно увеличились как за счет нетто-притока, так и за счет опережающей доходности от инвестирования в акции. На конец III квартала 2019 года доли таких фондов составили 15% и 12% стоимости чистых активов ОПИФов соответственно.