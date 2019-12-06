Банк для малого бизнеса «Сфера» запустил сервис «Моя репутация», который призван помочь бизнесу предотвратить блокировку счета.

Как поясняется в сообщении «Сферы», сервис анализирует 17 основных бизнес-показателей — от количества уплаченных налогов и частоты снятия наличных до благонадежности контрагентов. Все показатели моментально отображаются в личном кабинете.

При каждой трансакции сервис подскажет клиенту, изменится ли его статус и повысится ли риск блокировки. Также пользователь получит подробные рекомендации по улучшению репутации и снижению рисков блокировки в соответствии с «антиотмывочным» законом (115-ФЗ).

Сервис предоставляется бесплатно всем клиентам банка «Сфера».

На днях о запуске аналогичной услуги сообщил банк «Ак Барс». Его сервис называется «Ревизор».

«Ревизор» по 24 критериям проводит анализ доступной информации и действующих счетов клиентов. По каждому критерию сервис оценивает возможность блокировки счета и дает рекомендации для снижения риска. Клиент получает краткие разъяснения по признакам нарушения и советы, как минимизировать риски. Рейтинг надежности компании отображается на главной странице личного кабинета в ДБО.



Сервис ежедневно обновляет информацию о деятельности клиента и учитывает актуальность критериев в зависимости от изменения законодательства, банковской практики, появления новых сомнительных схем.