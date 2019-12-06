Агентство по страхованию вкладов примет участие в Общероссийском дне приема граждан, сообщается на сайте АСВ.

Как напоминают в агентстве, Общероссийский день приема граждан пройдет 12 декабря в период с 12:00 до 20:00 по местному времени в столичной и региональных приемных президента РФ, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и в органах местного самоуправления.

В АСВ личный прием граждан будет организован в указанное время по нескольким адресам в зависимости от тематики вопроса:

выплата страхового возмещения по вкладам в банках с отозванной лицензией (предварительная запись на прием производится по телефону, указанному в сообщении агентства), общие вопросы клиентов банков, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства или по передаче имущества и обязательств, общие вопросы деятельности АСВ — Москва, ул. Высоцкого, д. 4;

гарантирование прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования — Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4;

урегулирование трудовых отношений с работниками ликвидируемых банков, НПФ и страховых организаций (порядок увольнения, выплата зарплаты и выходных пособий) — Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2;

общие вопросы конкурсного производства в кредитных организациях, где АСВ выступает конкурсным управляющим или ликвидатором (порядок предъявления, рассмотрения и включения в реестры требований кредиторов, очередность удовлетворения требований кредиторов), аналогичные вопросы организации и проведения ликвидационных процедур в НПФ и страховых организациях — Москва, ул. Новолесная, д. 2;

реализация имущества ликвидируемых кредитных организаций, НПФ и страховщиков, вопросы урегулирования задолженности перед ликвидируемой финансовой организацией — Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 5, стр. 1.

В сообщении АСВ также приводятся адреса региональных представительств, куда можно обратиться с общими вопросами деятельности агентства.



АСВ просит заявителей «обращаться строго по адресам в зависимости от тематики имеющегося вопроса», а также предупреждает о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность.