В России в 2020 году услуги мобильной связи могут подорожать на 17—18%, прогнозирует аналитическое агентство Content Review. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном Интернете, поясняют аналитики.

Согласно прогнозу, подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.



В частности, одним из факторов роста тарифов станет подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов. В первую очередь, это относится к электроэнергии и горюче-смазочных материалам, а также динамики российской национальной валюты, от которой зависят расходы операторов на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для развития и модернизации сети.

Еще одним фактором являются расходы операторов в связи с необходимостью исполнять требования законов — в первую очередь, «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете.

«Сложность реализации данных законов заключается в отсутствии регламентирующей документации и производственных мощностей, однако операторы закладывают расходы на реализацию данных законотворческих инициатив в тарифы, избегая резкого повышения цен», — пишет агентство.

Еще одним фактор — последствия повышения НДС в 2019 году и отмены внутрисетевого роуминга. Также давление на цены оказывают новые инициативы государственных ведомств, связанные с желанием отменить международный роуминг со странами ближнего зарубежья.

«Долгосрочные факторы (роста тарифов. — Прим. ред.) касаются запланированных на 2020 год аукционов по выделению частот для сетей 5G. Реализация первого пакета частот обойдется операторам связи в 50—60 миллиардов рублей, большая часть из которых будет направлена на конверсию и выделение частот для 5G», — добавляет агентство.