Акция проводится до 29 февраля 2020 года включительно.
Россельхозбанк предлагает держателям карт JCB сертификат на юридические услуги. Его можно получить, оплатив товары или услуги на сумму свыше 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Сертификат — это электронный абонемент, который можно использовать в ООО «Мобильная юридическая служба» в течение года после активации. Обладатели сертификатов получают возможность воспользоваться комплексом юридических услуг для физических лиц в соответствии с тарифом «Пакет услуг «Для кредитных карт», — поясняется в релизе банка.
Акция распространятся на карты JCB, выпущенные в рамках тарифного плана «Персональный». Полученный сертификат необходимо активировать в срок до 31 июля 2020 года.
Акция проводится до 29 февраля 2020 года включительно.
Нет комментариев