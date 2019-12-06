Переход на электронные трудовые книжки полностью одобряют 18% россиян, скорее одобряют — 25%. Абсолютно против закона 19%, еще 16% скорее не одобряют его, а 22% респондентов относятся к нововведению безразлично. Такие данные исследования представил сервис по поиску работу Superjob.



Большинство критических отзывов касаются вопросов безопасности, устойчивости функционирования системы и сохранности персональных данных: «Как уже показала практика, в электронных базах возможны ошибки. Без бумажных документов будет сложно восстанавливать истинный стаж»; «Воруют данные на каждом углу»; «Техника ломается. Возможен сбой системы».



По данным исследования, больше всего сторонников оцифрованных электронных книжек среди молодежи, 47% россиян до 24 лет полностью или частично одобряют закон: «Мы живем в 21 веке, когда все должно быть в электронном виде. Если срочно нужна трудовая, то ее приходится заказывать или бежать в другой конец города за ней, а если она будет электронной, этого делать не придется».



Отвечая на вопрос, какие еще документы россияне хотели бы оцифровать, 41% назвали полис ОМС, 38% — ИНН, 37% — СНИЛС, 31% — медкарту, 27% — паспорт, 24% — свидетельство о рождении, 23% — водительские права. Против любых электронных документов выступают 29% россиян.

Среди россиян старше 45 лет больше как тех, кто выступает против оцифровки любых документов (33%), так и тех, кто заинтересован в электронном полисе ОМС и ИНН (45 и 42% соответственно). За оцифровку остальных документов чаще других голосовала молодежь до 24 лет.

