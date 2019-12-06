В преддверии Нового года банк «Русский Стандарт» обновил подарочные карты, выпустив их в праздничном тематическом дизайне, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Тематическая карта «Русского Стандарта» не имеет привязки к брендам или магазинам. Оплатить ею товары и услуги можно в любом месте, где принимают банковские продукты, в том числе — в интернет-бутиках. Помимо этого, перед использованием карты не придется тратить время на посещение банковского офиса, заполнение анкеты или открытие счета», — говорится в релизе.

Подарочные карты к Новому году и другим праздникам легко заказать в мобильном приложении «Дарикард» либо на сайте . На выбор — электронная карта или пластиковая (два способа доставки, среди которых почта и курьерская служба).

Номинал предоплаченной карты определяется на этапе ее приобретения: доступны любые суммы от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. Потратить презентованные на карте деньги получатель может как сразу, так и за несколько покупок.

В рамках программы «Клуб Скидок» держатели предоплаченных карт могут пользоваться особыми привилегиями, а также скидками до 20% от многочисленных партнеров банка. В их списке клиенты найдут популярные российские бутики, рестораны, туристические агентства и салоны красоты.