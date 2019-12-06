Оформить статус премиального клиента Промсвязьбанка теперь можно без посещения офиса банка: с декабря пакет услуг Orange Premium Club доставляется клиенту в любой удобный ему день, время и место, говорится в сообщении финучреждения.



«Услуга курьерской доставки предоставляется в 645 населенных пунктах в 26 регионах России. Выездной представитель банка бесплатно доставит клиенту премиальную карту и карту Priority Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов», — отмечается в релизе.

Участники программы Orange Premium Club получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. Программа предоставляется бесплатно при выполнении одного из условий: при поддержании активов от 2 млн рублей или от 1 млн рублей и сумме трат по премиальным картам от 50 тыс. рублей, или при зарплатных зачислениях на карту банка от 200 тыс. рублей и тратах по премиальным картам от 50 тыс. рублей.