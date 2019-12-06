Локо-Банк внедрил в интернет-банке для юридических лиц сервис проверки контрагентов от компании «СКБ Контур». С помощью нового сервиса «Контур.Светофор» клиенты банка смогут быстро оценить благонадежность партнеров и вовремя отменить невозвратный платеж, говорится в релизе финучреждения.

«Встроенная проверка получателя платежа занимает несколько секунд и позволяет снизить коммерческие и репутационные риски. Пользователям интернет-банка не нужно самостоятельно собирать информацию о контрагентах. Достаточно ввести ИНН или название компании в окне подготовки платежных поручений или в справочнике контрагентов», — отмечается в сообщении.

«Контур.Светофор» автоматически анализирует информацию из более чем 30 открытых официальных источников: выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о банкротстве, исполнительные производства, арбитражные дела и другое. Клиенты финучреждения видят результаты проверки в виде трех сигналов, определяющих степень риска, — красного, желтого и зеленого.

«Если найденная информация попадает в зону риска и заставляет сомневаться в добросовестности контрагента, плательщик может отложить платеж. Нажав на сигнал «Светофора», можно открыть экспресс-отчет о проверке. Он включает подробности о финансово-хозяйственной деятельности контрагента и рекомендации по снижению рисков сотрудничества», — уточнили в банке.