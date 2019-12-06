Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря.
Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании, сообщил он РИА Новости в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство».
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря.
«Не ожидаю», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании.
«Потому что сейчас замедления инфляции нет, она скорее повысится. Курс (рубля. — Прим. ред.) тоже будет укрепляться», — добавил Клепач.
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 п. п.
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