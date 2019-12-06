Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании, сообщил он РИА Новости в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство».

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря.

«Не ожидаю», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании.

«Потому что сейчас замедления инфляции нет, она скорее повысится. Курс (рубля. — Прим. ред.) тоже будет укрепляться», — добавил Клепач.

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 п. п.