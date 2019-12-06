Евроазиатский Инвестиционный Банк понизил ставки по вкладам в долларах. «Классика» (от 350 долларов на срок от 31 до 540 дней) открывается под 0,1—1,05% годовых (прежде — под 0,1—2%). Проценты ежеквартально капитализируются.

«Универсал» (от 1 тыс. долларов на срок от 31 до 365 дней) оформляется под 0,1—0,87% (ранее — под 0,1—1,65%), а «VIP» (от 30 тыс. долларов на срок от 91 до 365 дней) — под 0,6—1% годовых (вместо 0,8—1,8%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.