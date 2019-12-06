В Татарстане запустили кредитование под залог интеллектуальной собственности. Поручительства по кредитам начал выдавать Гарантийный фонд республики.

Как сообщает TatCenter , IТ-компания «Некст Инжиниринг», занимающаяся проектированием информационно-управляющих систем для крупных промпредприятий, в качестве залога по кредиту представила две интеллектуальные разработки на 6 млн рублей. Поручитель по займу на 8 млн рублей — Гарантийный фонд. Компания оформила кредит на пополнение оборотных средств в размере 18 млн рублей в одном из банков.

По словам директора Гарантийного фонда РТ Тимура Темиргалиева, в Татарстане впервые в качестве залога приняли интеллектуальную собственность. Это одна из возможностей получить кредит для субъектов МСБ, которые занимаются научными и техническими разработками, передает пресс-служба минэкономики РТ.