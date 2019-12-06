Государственная Транспортная Лизинговая Компания, VOR IT Solutions (поставщик технологических решений для мировой индустрии путешествий и туризма) и Российская венчурная компания подписали на форуме «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи трехстороннее соглашение о сотрудничестве при реализации акселерационной программы для проектов в транспортной отрасли. Соглашение предполагает, что VOR станет партнером акселератора ГТЛК и GenerationS (организованная РВК платформа по развитию корпоративных инноваций, крупнейший корпоративный акселератор России и СНГ), следует из сообщения лизинговой компании.

Как поясняют в ГТЛК, в рамках соглашения компании будут совместно заниматься поиском, отбором, поддержкой и продвижением российских и международных высоких технологий, а также инновационных разработок в транспортной отрасли на базе корпоративного акселератора ГТЛК на платформе GenerationS от РВК.

«Сотрудничество будет направлено на упрощение внедрения технологических проектов в крупных компаниях транспортной отрасли. ГТЛК, VOR и РВК будут работать над развитием экспертного сообщества по отбору и поддержке разработок с высоким потенциалом роста на российском и глобальном рынках по следующим направлениям: цифровизация и кибербезопасность, развитие транспортной инфраструктуры, лизинговые операции, приложения AI/ML для авиакомпаний, путешествий и логистики», — говорится в релизе.

Эксперты VOR IT Solutions окажут поддержку в оценке инновационных проектов для акселератора, примут участие в акселерационной программе в качестве менторов, а также окажут консультационно-методологическое сопровождение отобранных проектов. Кроме того, компания проведет оплачиваемые пилотные проекты со стартапами, которые будут отвечать интересам бизнеса VOR IT Solutions.

«Мы продолжаем системное сотрудничество с РВК и расширяем наше взаимодействие на горизонтальном уровне с привлечением компетентного зарубежного партнера в лице VOR IT Solutions. Соглашение нацелено на усиление методологической и экспертной работы по квалифицированному отбору проектов с переходом в практическую плоскость, а также на снижение рисков реализации стартапов. Рассчитываем, что сотрудничество в таком формате позволит в том числе увеличить наши экспортные возможности в сфере транспортных технологий», — отметил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.



Корпоративный акселератор ГТЛК — комплексная программа развития инновационных проектов в транспортной отрасли, направленная на поиск и внедрение новых технологий. Технологическим партнером акселератора выступает GenerationS. Цель акселератора — построение системного взаимодействия и кооперация с предприятиями малого и среднего бизнеса, ведущими промышленными предприятиями, вузами в части разработки инновационной продукции. Подать заявку на участие можно до 31 декабря 2019 года.