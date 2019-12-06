Средняя стоимость кредита в микрофинансовых организациях (МФО) в январе — октябре упала на 225 п. п., говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Об этом пишут «Известия» .

Так, III квартал стал самым неудачным для работы МФО с 2016 года. В июле — сентябре средняя полная стоимость кредита (ПСК) снизилась на 139 п. п., а с начала года — на 225 п. п., говорится в исследовании. В начале года взять кредит можно было под 550% годовых, сейчас — под 325%. При этом кредитование населения в микрофинансовых организациях непрерывно растет: в 2018 году МФО выдали гражданам 186,3 млрд рублей, что на 58,7 млрд больше, чем за 2017 год. За девять месяцев текущего года было выдано 174,3 млрд рублей займов.

В IV квартале тренд продолжится, прогнозируют эксперты, это следствие регуляторных мер ЦБ.

По словам генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, за «займами до зарплаты» обращаются люди с минимальным уровнем дохода, часть из которых получают кредит, чтобы покрыть неотложные нужды. По этой категории микрокредитов процентная ставка самая высокая. Чем меньше МФО выдают таких ссуд, тем ниже среднее значение ПСК.

Как считают эксперты, довольно высока вероятность перехода уходящих с рынка компаний в категорию «черных» кредиторов, которые не подчиняются законам. Несмотря на просветительские усилия ЦБ об опасностях обращения к кредитным организациям без лицензии, спрос на такие ссуды остается. В реестре ЦБ по состоянию на 29 ноября числится 1,8 тыс. действующих МФО. Этот рынок в 2020 году сократится еще примерно на 20%, а в течение двух-трех лет можно ожидать снижения количества микрофинансовых организаций в четыре раза по отношению к уровню двухлетней давности, прогнозируют эксперты.