Самые распространенные страховые случаи во время новогодних праздников — гастроэнтериты и панкреатиты после новогодних застолий и различные травмы на горнолыжных курортах. Об этом свидетельствуют данные исследования страховой компании «Согласие».



На новогодние праздники наблюдается всплеск поездок за границу. Особенно активны туристы, которые едут кататься на горных лыжах. Соответственно, спрос на полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) возрастает на 40%.

Россияне, застрахованные в «Согласии» по полисам ВЗР, предпочли отпраздновать Новый год и Рождество, главным образом, во Франции, Италии и других странах Шенгена. Во Францию отправляются 28,5% туристов, в Италию — 4,4%, в Швейцарию — 1,7%, в Испанию — 1%, в Германию — 0,9%. Еще 2,7% путешественников поедут в Турцию, 1,5% — в Таиланд, 1,4% — на Мальдивы, 0,7% — на Маврикий. Среди застрахованных есть и россияне, которые предпочли встретить 2020 год в Японии, Танзании, Новой Зеландии, на островах Теркс и Кайкос и в Антарктиде.

Большая часть путешественников (62,4%) выбрала новогодний отпуск продолжительностью 20—27 дней. При этом, 23-дневный отпуск запланировали 37,6% застрахованных россиян. На семь и восемь дней летят 3,3% и 4,8% туристов соответственно.

При этом женщин, которые отправляются праздновать Новый год и Рождество за границей, больше, чем мужчин, — 44% против 31% соответственно. Четверть путешественников — несовершеннолетние дети. Более трети взрослых туристов (31,2%) — мужчины и женщины в возрасте 40—50 лет, еще 21,9% — в возрасте 30—39 лет. Самому пожилому путешественнику, улетающему на Новый год за рубеж, 86 лет.