С 1 января 2020 года Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу. В рамках подготовки к переходу на налоговый мониторинг крупнейший банк страны разработал специальный налоговый портал. Выбранная банком модель информационного взаимодействия построена на принципах цифрового налогового администрирования, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новая технологическая платформа обеспечит налоговой службе онлайн-доступ к данным налогового и бухгалтерского учета банка. Также для налогового инспектора станут доступны расширенные функции прогнозирования и факторного анализа налоговой базы», — говорится в релизе.



Банк, со своей стороны, сможет получать мотивированные мнения налогового органа по планируемым и совершенным сделкам. При этом продолжительность закрытия налогового периода сократится в три раза.



Расширенное взаимодействие со службой позволит не только в десятки раз увеличить скорость проверки миллионов трансакций, но и обеспечит максимальную точность налогового контроля и своевременную уплату налогов и сборов. Такой подход обеспечит банку определенность в отношении фискальной нагрузки и существенно сократит административные издержки за счет отказа от традиционных проверок, отмечают в финучреждении.