Сбербанк открыл в Санкт-Петербурге четыре офиса для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новые отделения начали работу по следующим адресам: пр-т Художников, д. 13; ул. Тельмана, д. 48; Ленинский пр-т, д. 160 и Лыжный пер., д. 6.



В офисах представлен широкий спектр банковских услуг для физических лиц — открытие и закрытие счетов, вкладов, выдача и обслуживание банковских карт, оформление денежных переводов, различные виды кредитования, покупка и продажа иностранной валюты и другое.

Все офисы оборудованы бесплатной беспроводной сетью Wi-Fi, а также зонами круглосуточного обслуживания с банкоматами и платежными терминалами, позволяющими клиентам совершать многие операции независимо от времени работы банка.

В отделениях установлены тактильные плиты на полу для слабовидящих, менеджеры банка обеспечены планшетами с функцией сурдоперевода, на входе есть пандусы. Каждый из офисов сможет принимать до 700 человек в день.

Часы работы отделений: понедельник — пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, без перерыва на обед. Воскресенье — выходной.