Индекс потребительских цен в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем составил 100,3%, говорится в исследовании Росстата.

Так, потребительские товары и услуги подорожали на 0,3% и более. В наибольшей степени подорожание произошло в Республике Северная Осетия – Алания (на 0,9%) в связи с ростом цен на продукты питания на 2,3%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%. С начала года – прирост цен составил 3,0% и 2,6% соответственно.