Россельхозбанк изменил ставки по некоторым вкладам .

Доходность депозита «Амурский тигр» (привлекается на 395, 540 и 730 дней) составит 5,55—5,6% годовых (ранее — 5,7—5,8%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклад «Надежное будущее» открывается под 6,4—6,75% (ранее — под 6,5—7%), а «Инвестиционный» — под 6,75—7,1% годовых (прежде — под 6,5—7,2%). Сроки — 180 и 395 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов составляет 50 тыс. рублей.

«Доходный» при выплате процентов в конце срока размещается в рублях под 4,8—6,35% (ранее — под 5—6,6%), в долларах — под 0,01—1,4% (вместо 0,01—1,65%), в евро — под 0,01% годовых (вместо 0,01—0,2%).

При ежемесячной выплате процентов оформить депозит в рублях можно под 4,8—5,7% (ранее — под 5—5,8%), в долларах — под 0,01—1,35% (прежде — под 0,01—1,2%), в евро — под 0,01% годовых (вместо 0,01—0,2%).

Сроки депозита в рублях и долларах — 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней, в евро — 1 095 и 1 460 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей или 50 долларов/евро.

При оформлении депозита «Доходный» онлайн процентные ставки будут повышены в рублях на 0,15 процентного пункта.



Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.