На общем собрании акционеров Промсвязьбанка 4 декабря 2019 года было принято решение об увеличении уставного капитала кредитной организации на 40,1 млрд рублей посредством допэмиссии акций. Соответствующие документы опубликованы на портале раскрытия информации.

«Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк»: общая сумма увеличения уставного капитала – 40 085 959 745 рублей; общее количество размещаемых по номинальной стоимости обыкновенных бездокументарных именных акций дополнительного выпуска (далее — акции дополнительного — 59 508 167 091 105 897 491 860 штук; номинальная стоимость одной акции дополнительного выпуска и цена размещения одной акции дополнительного выпуска — 1/1 484 513 966 228 рублей», — говорится в документе.

Акции будут размещаться по закрытой подписке.