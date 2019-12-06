ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 7 декабря.

Курс доллара понизился на 9,5 копейки, составив 63,7185 рубля (63,8135 рубля на 6 декабря). Курс евро повысился на 3,49 копейки, до 70,7594 рубля (70,7245 рубля на 6 декабря).

На валютных торгах Московской биржи на 13:18 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 4 копейки и составил 63,76 рубля. Курс евро на тот же момент времени понизился менее чем на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,76 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,67—63,81 рубля за доллар и 70,7—70,84 рубля за евро.