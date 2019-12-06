Инфляция в России по итогам 2019 года может составить 3—3,1% после 4,3% в 2018-м. Такой прогноз приводится в материале Минэкономразвития «Картина инфляции. Декабрь 2019 года» .

Как указывают в МЭР, в ноябре потребительская инфляция продолжила замедление в годовом выражении, составив 3,53% после 3,75% месяцем ранее; это соответствует озвученным ранее ожиданиями ведомства. В терминах последовательных приростов темпы роста цен третий месяц подряд сохраняются на относительно низких уровнях (около 0,2% в месячном выражении), говорится в материале. Вклад в снижение годовой инфляции также внес эффект высокой базы предыдущего года, сформированной в условиях более низкого урожая 2018 сельскохозяйственного года и ухудшения эпизоотической обстановки в конце прошлого года.

Продовольственная инфляция в терминах последовательных приростов ускорилась до 0,45% месяц к месяцу (с 0,18% в октябре) при сезонном удорожании плодоовощной продукции. Ценовая динамика в секторе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции сохранилась практически на уровне предыдущего месяца (0,21% против 0,15% в месячном выражении в октябре). Динамика цен на продовольствие с исключением сезонного фактора соответствовала октябрю — 0,1%. «Из-за включения в базу расчета высоких темпов роста цен на продовольствие, наблюдавшихся в конце прошлого года, темп роста цен за скользящий год остается повышенным (3,65% год к году). Нормализация годовых темпов роста цен на продовольственные товары произойдет в ближайшие два месяца», — отмечают в МЭР.

В сегменте непродовольственных товаров помесячные темпы роста цен вернулись на уровень апреля — сентября (0,23%) после незначительного (до 0,31%) ускорения в октябре, что нетипично для ноября. Снижению темпа роста цен с исключением сезонного фактора (0,17% после 0,2% в октябре) способствовала околонулевая динамика цен на одежду и обувь при сохраняющейся дефляции в группе электро- и телерадиотоваров. За годовой период инфляция на непродовольственные товары продолжила замедление — до 3,06% с 3,21% в годовом выражении месяцем ранее.

Цены на услуги в ноябре выросли после двухмесячной дефляции (0,11% месяц к месяцу после минус 0,4% за сентябрь — октябрь). С исключением сезонного фактора темп прироста цен в ноябре незначительно ускорился — до 0,39% с 0,33% в октябре. Основной вклад в рост цен текущего месяца внесло удорожание услуг связи, а также услуг, связанных с туризмом и отдыхом, поясняют в МЭР. В результате в сфере услуг по итогам ноября наблюдалось ускорение годовой инфляции — до 3,93% в годовом выражении с 3,82% в октябре.

Монетарная инфляция (инфляция за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции) по-прежнему находится значительно ниже целевого ориентира Банка России (2,79% месяц к месяцу в ноябре после 2,48% в октябре), указывают в МЭР. В последние девять месяцев монетарная инфляция «заякорилась» в диапазоне 2—3%.



«По оценке Минэкономразвития России, в декабре не ожидается значительного изменения ценовой конъюнктуры на потребительском рынке. По итогам года рост цен составит 3—3,1% год к году после 4,3% в 2018 году. В январе 2020 года годовая инфляция замедлится до 2,5—2,7% на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС в начале 2019 года», — заключают в ведомстве.