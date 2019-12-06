Кредит Европа Банк обратился в арбитражный суд Тюменской области с заявлением о включение более 632 млн рублей долга компании «АНПЗ-Продукт», проходящей процедуру банкротства, в реестр кредиторских требований.

«[Долговые требования составляют] 632 млн 72 тыс. 660 рублей, в том числе 599 млн 611 тыс. 500 рублей — сумма задолженности, 32 млн 461 тыс. 160 рублей — сумма процентов», — говорится в документе.

Судебное заседание по рассмотрению этого заявления и включению указанных требований в реестр требований кредиторов состоится 25 декабря 2019 года.

Компания «АНПЗ-Продукт» является дочерним предприятием Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), в отношении которого 3 сентября 2019 Арбитражный суд Тюменской области начал банкротство и ввел процедуру наблюдения на предприятии. АНПЗ ранее обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу — 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода — Абсолют Банк, Московский Кредитный Банк и другие.