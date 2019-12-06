Государственная Транспортная Лизинговая Компания приобрела 76,27% Национального Резервного Банка. Сообщение об этом ГТЛК опубликовала на портале раскрытия корпоративной информации.

О том, что бизнесмен Александр Лебедев в ближайшее время намерен продать Национальный Резервный Банк, сообщила в сентябре этого года со ссылкой на свои источники газета «Коммерсант».



Согласно данным на сайте ЦБ, на 8 июля 2019 года у Национальной Резервной Корпорации Лебедева было 78,19% банка, у Юрия Кудимова — 18,68%, у Росимущества — 2,74%. Лебедев и Кудимов входят в совет директоров банка, Лебедев возглавляет совет.



Газета, ссылаясь на свои источники, писала, что долю Лебедева может приобрести ГТЛК, а долю Кудимова — Евразийский банк развития.