Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 903,46 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,34% до 1 435,24.

«Рост большинства азиатских индексов задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 870—2 930 пунктов, по индексу РТС — 1 415—1 445 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.