Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста экономики России в 2019 году на 0,2 п.п. — до 1,4%, также агентство повысило на 1 п.п. прогноз по росту ВВП России в 2020 году, теперь он составляет 2%, следует из доклада агентства Global Economic Outlook.

«Мы повысили наш прогноз до 1,4% с 1,2%, которые ожидались в сентябре. Это является следствием роста экономики выше ожиданий в III квартале — на 1,7%», — говорится в докладе.

Эксперты напомнили, что министерство экономического развития России оценило рост экономики в октябре в годовом выражении в 2,2%. В Fitch добавили, что розничные продажи, несмотря на применяемые в отношении необеспеченного кредитования меры, продолжили расти, их увеличение поддерживается ростом реальных доходов населения.

Повышение прогноза по росту экономики России в 2020 году до 2% основано, в частности, на ожиданиях по улучшению исполнения расходов бюджета, связанных с национальными проектами и денежно-кредитной политикой ЦБ.