Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило прогноз роста мирового ВВП на 2019 и 2020 годы, говорится в релизе агентства.

Агентство ожидает, что в 2019 году рост ВВП составит 2,6%, в 2020 — 2,5%. Прогноз по 2021 году составляет 2,7%.

«Наш прогноз роста мирового ВВП не изменился по сравнению с сентябрьским и указывает, что рост мирового ВВП замедлится до 2,6% в этом году с 3,2% в 2018 году. Ожидается, что рост мирового ВВП замедлится в 2020 году до 2,5%, но затем немного восстановится до 2,7% в 2021 году», — отмечается в сообщении.

Агентство отмечает, что рост ВВП может стабилизироваться в 2021 году за счет роста потребительских расходов и сектора услуг в странах с развитой экономикой. Fitch уточнило, что в течении нескольких лет рост потребительских расходов в США не замедлился, а в еврозоне даже немного ускорился.

Как отмечает агентство, сфера промпроизводства все еще находится под негативным влиянием торговой неопределенности, хотя в последнее время можно наблюдать признаки того, что спад в сфере промпроизводства может начать ослабевать. При этом Fitch ожидает, что США продолжат повышать пошлины на импорт товаров из Китая.