По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

В отчете агентства говорится, что рейтинг обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций, качества активов и ликвидности, адекватной оценкой достаточности капитала, а также консервативной оценкой корпоративного управления. По мнению аналитиков, ключевым фактором, оказывающим влияние на рейтинг, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера — ПАО «Татнефть».

В 2020 году продолжится процедура консолидации активов Банковской группы ЗЕНИТ на базе единой лицензии. Фокус развития объединенного банка, как и ранее, будет сосредоточен на низкорисковом кредитовании крупных корпоративных заемщиков, на развитии РКО для малого и среднего бизнеса и росте ипотечного и потребительского розничного кредитования.

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка ЗЕНИТ, что говорит об устойчивости и надежности Банка. В ноябре также был подтвержден международный рейтинг Fitch. Для нас это показатель верно выбранной стратегии. Мы намерены продолжить совершенствовать сбалансированную линейку услуг для различных клиентских сегментов, уделяя повышенное внимание качеству сервиса», - отметил главный управляющий директор ПАО Банк ЗЕНИТ Александр Тищенко.