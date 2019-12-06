Deutsche Bank ожидает, что ЦБ РФ на заседании 13 декабря снизит ключевую ставку до 6,25% с нынешних 6,5%, следует из обзора кредитной организации «Перспективы развивающихся рынков 2020».

«Мы прогнозируем очередное снижение [ключевой ставки] на 25 базисных пунктов, до 6,25%, на заседании 13 декабря. Мы считаем, что ЦБ РФ, вероятно, продолжит цикл постепенного понижения [ставки] в первом полугодии 2020 года, поскольку общая инфляция продолжает замедляться, а проинфляционные риски остаются сдержанными», — отмечается в обзоре.

По мнению экспертов банка, дальнейшие шаги регулятора по снижению ставки будут более осторожными на фоне улучшающейся экономической активности.

Авторы обзора также ожидают сохранения роста экономики РФ в 2020 году и указывают, что увеличение бюджетных расходов в текущем году способствует смягчению денежно-кредитной политики и стабилизации потребительских настроений. По прогнозу банка, ВВП России по итогам 2019 года вырастет на 1,2%, в 2020 году — на 1,6%, в 2021 году — на 2%.

Основными рисками для российской экономики Deutsche Bank называет снижение цен на нефть и рост закредитованности населения. «Ускорение роста [экономики] в 2020 году будет ограничено по—прежнему слабым внешним фоном, рисками снижения цен на нефть и все еще высоким ростом закредитованности населения», — говорится в обзоре.

Учитывая объем валютных резервов РФ, эксперты банка рассчитывают, что чувствительность рубля к изменениям цен на нефть останется умеренной. Волатильность рубля продолжит ограничиваться покупками ЦБ валюты в рамках бюджетного правила, которые в 2020 году составят около 40 млрд долларов.

По прогнозу Deutsche Bank, курс доллара в первых двух кварталах 2020 года останется на уровне 62,5 рубля, а в третьем квартале достигнет 63,5 рубля.

«Мы договорились о небольшом новом сокращении, которое должно сделать свой вклад, начиная уже со следующего года. Все детали вы узнаете на пресс-конференции», — сказал он.