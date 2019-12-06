Центробанк планирует приобрести здание площадью 100 000–160 000 кв. м в пределах Третьего транспортного кольца, говорится в лотовой документации на сайте «Сбербанк АСТ», который выступает организатором торгов ЦБ; согласно требованиям регулятора, комплекс должен быть построен не позднее 2010 года, в нем должно быть не более 30 этажей — таким условиям соответствует бизнес-центр «Оружейный» в Оружейном переулке, который принадлежит Сбербанку и «МегаФону», собственник объекта должен полностью освободить здание не позднее чем через три года после заключения договора купли-продажи комплекса, пишут «Ведомости» .

Все решения, касающиеся расходов ЦБ, согласовывает Национальный финансовый совет (НФС), говорит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и член НФС Анатолий Аксаков, следующее заседание, которое как раз будет посвящено расходам ЦБ, состоится 12 декабря; совет утвердил план переезда ЦБ и покупки «Оружейного» еще в начале года, рассказывает замминистра финансов Алексей Моисеев, который тоже входит в НФС.

ЦБ выбирает между несколькими зданиями, среди них и «Оружейный»; головное здание на Неглинной улице, 12, где располагалась еще Московская контора Госбанка Российской империи, ЦБ не планирует продавать, рассказывает собеседник «Ведомостей», это подтверждает и Моисеев – здание на Неглинной останется за ЦБ.

По словам источников, сделка по покупке «Оружейного» может быть закрыта уже в декабре, цена – 88 млрд рублей, но Центробанк не может договориться о ее условиях с одним из продавцов — регулятор достиг принципиальных договоренностей с «МегаФоном», но не договорился со Сбербанком.

По закону о ЦБ регулятор должен перечислять федеральному бюджету 75% прибыли; расходы на покупку «Оружейного» никак не отразятся на прибыли Центробанка, рассказывает Моисеев, так как есть норма, по которой вложения регулятора в недвижимость не учитываются в расходах, связанных с основным видом деятельности; в отчете за 2018 год ЦБ сообщил, что у него в активах здания и сооружения на 53,7 млрд рублей, на содержание которых Центробанк потратил 3,3 млрд рублей, всего у него прочих активов почти на 2,3 трлн рублей.