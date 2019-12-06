ЦБ привлек банк «Уралсиб» к административной ответственности за нарушение закона «О кредитных историях», свидетельствует сообщение на сайте регулятора.

Банк «Уралсиб» как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Соответствующее постановление от 18 ноября 2019 года вступило в законную силу 6 декабря.

Банку назначен административный штраф. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Банк России за последние месяцы уже неоднократно привлекал «Уралсиб» к административной ответственности за нарушения в работе с кредитными историями, в последний раз — на днях (по вышеуказанной статье КоАП, а также по статье 15.26.3 «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»).



Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.